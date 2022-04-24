Мошенники воспользовались санкциями и придумали новый способ обмана геймеров

«Известия» заявили, что мошенники придумали новый способ обмана геймеров в России

Мошенники придумали новый способ обмана российских геймеров, используя то, что из-за санкций они не могут покупать игры на Xbox и PlayStation, пишут «Известия».

На специализированных торговых площадках можно приобрести годовую подписку на популярные игры. «Продавец» при этом не высылает ключ активации, а просит юзера предоставить доступ к его аккаунту Microsoft. Мошенник объясняет это необходимостью активировать подписку самостоятельно. Если пользователь соглашается на этот шаг, то может лишиться доступа к своему аккаунту.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова предупредила, что давать доступ к аккаунту Microsoft нельзя, так как это предоставит мошенникам возможность украсть его, изучить информацию в подписках, сервисах и так далее. Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов заявил, что преступники могут воспользоваться платежными данными. Кроме того, на технику могут установить вредоносную программу.

Ранее злоумышленники, предлагающие вложиться в фейковые инвестиционные проекты, начали переводить жертвам деньги на счет.