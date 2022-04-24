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ОБСЕ призвала освободить задержанных в Донбассе наблюдателей

ОБСЕ назвала неприемлемым арест наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала освободить задержанных в Донбассе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау назвал арест членов СММ неприемлемым. «Они были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их официальные обязанности в качестве сотрудников ОБСЕ. Они уже некоторое время содержатся под стражей без предъявления обвинений, ОБСЕ и их семьи получают недостаточно информации о ситуации», — отметил он.

Известно, что несмотря на прекращение деятельности миссии в рамках мандата с 1 апреля, СММ продолжает выполнять минимально необходимые административные задачи. «Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ, и им должен быть предоставлен иммунитет, в том числе в течение этого периода, когда истекает срок действия мандата», — прокомментировала ситуацию генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Ранее ОБСЕ рассказала об усилиях по освобождению задержанных в Донбассе сотрудников. В организации выразили крайнюю обеспокоенность тем, что работники миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске. «ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала», — цитирует заявление агентство.

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Марина Совина
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