Шольц заявил, что страны НАТО поставляют на Украину старые танки

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что НАТО поставляет Украине оружие из бывших советских арсеналов

Большинство восточно-европейских партнеров Германии по НАТО поставляют Киеву старое оружие из бывших советских арсеналов, с которым украинцы хорошо знакомы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel.

По его словам, быстрее всего «результата» можно добиться, отдавая Украине оружие из бывших советских арсеналов. «Не случайно, что большинство восточно-европейских партнеров по НАТО поставляют именно такое оружие. Пока что ни один из наших союзников по НАТО не поставил западные танки», — уточнил политик. Шольц добавил, что украинскую армию не надо учить использовать советские танки. В этом случае можно обойтись без инструкторов из НАТО.

Он добавил, что у некоторых государств Североатлантического альянса из-за этого появляются «бреши» в обороне. В таких случаях Германия согласна передать им свои танки.

«Именно таким образом мы дали наше оружие Словении, а она отдала свое оружие украинской армии», — отметил он.

Ранее Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине тяжелое вооружение.

