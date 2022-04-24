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В США скончался политик-рекордсмен по длительности работы в Сенате Оррин Хэтч

Работавший членом сената 42 года республиканец Оррин Хэтч скончался в США в 88 лет
Оррин Хэтч

Оррин Хэтч. Фото: Douglas Christian/ Globallookpress.com

В США скончался политик-рекордсмен по длительности работы в Сенате Оррин Грант Хэтч (Orrin Grant Hatch). Об этом сообщается на сайте его фонда Hatch Foundation.

Республиканец провел на должности сенатора 42 года и умер в возрасте 88 лет в столице американского штата Юта Солт-Лейк-Сити в окружении семьи.

Отмечается, что Хэтч за годы работы стал одним из самых эффективных законодателей, он выступил автором или соавтором 750 законопроектов, впоследствии ставших законами.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. Действующий глава Белого дома стал самым старым американским лидером, он вступил в должность в январе 2021 года возрасте 78 лет. Если политик действительно выдвинет свою кандидатуру второй раз и выиграет выборы, то в начале второго срока ему будет 82 года. При учете президентского срока в 4 года Байден пробудет главой государства до 86 лет.

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Марина Совина
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