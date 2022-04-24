В Британии упрекнули правительство за годы отказов поставлять оружие Киеву
Украинские лидеры годами пытались купить оружие у Великобритании после присоединения Крыма к России в 2014 году, но получили отказы от трех премьер-министров, сменявших друг друга. Об этом заявил экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает The Sunday Times.
Бывший глава Минобороны упрекнул правительство за запрет отправлять вооружение Киеву. «Я и министерство хотели сделать больше. Мы были загнаны в угол, и нам запретили в правительстве отправлять украинцам оружие, в котором они нуждались», — рассказал он.
По словам Фэллона, власти считали, что не должны провоцировать российскую сторону. Он указал, что политика, инициированная правительством Кэмерона, запрещала поставку любого смертоносного оружия. Этого придерживалась его преемница Тереза Мэй.
Нынешний британский лидер Борис Джонсон также игнорировал призывы коллег предоставить украинцам оружие для сдерживания России, утверждает экс-министр. Эта политика действовала в течение семи лет и была отменена только за несколько недель до операции в феврале этого года.
Ранее Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы. Он пообещал, что Британия в ближайшие дни продолжит отправлять Украине средства обороны, в том числе бронетехнику.