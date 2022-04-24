В Британии упрекнули правительство за годы отказов поставлять оружие Киеву

Экс-министр обороны Британии упрекнул власти за годы отказов поставлять оружие Киеву

Украинские лидеры годами пытались купить оружие у Великобритании после присоединения Крыма к России в 2014 году, но получили отказы от трех премьер-министров, сменявших друг друга. Об этом заявил экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает The Sunday Times.

Бывший глава Минобороны упрекнул правительство за запрет отправлять вооружение Киеву. «Я и министерство хотели сделать больше. Мы были загнаны в угол, и нам запретили в правительстве отправлять украинцам оружие, в котором они нуждались», — рассказал он.

По словам Фэллона, власти считали, что не должны провоцировать российскую сторону. Он указал, что политика, инициированная правительством Кэмерона, запрещала поставку любого смертоносного оружия. Этого придерживалась его преемница Тереза ​​Мэй.

Нынешний британский лидер Борис Джонсон также игнорировал призывы коллег предоставить украинцам оружие для сдерживания России, утверждает экс-министр. Эта политика действовала в течение семи лет и была отменена только за несколько недель до операции в феврале этого года.

Ранее Джонсон в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы. Он пообещал, что Британия в ближайшие дни продолжит отправлять Украине средства обороны, в том числе бронетехнику.