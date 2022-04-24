Талибы решили разделить учебную неделю для студентов по половому признаку

Талибы представили афганцам план посещения занятий в университете по половому признаку

Талибан (запрещенная в России террористическая организация) приняли решение разделить учебную неделю для студентов по половому признаку. Об этом сообщает Ariana News.

Министерство высшего образования Исламского Эмирата Афганистан представили для афганцев план посещения занятий в университете. Так, учащиеся обоих полов будут учиться в университете только три дня в неделю.

«Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — отмечается в заявлении.

Официальные лица Кабульского университета получили распоряжение талибов. Директор отдела публикаций Кабульского университета Рахимулла Надим заявил, что учебное заведение разработало специальный план, который «позволит студенткам продолжить учебу».

В марте стало известно, что Министерство образования Афганистана, реформированное радикальной группировкой, не разрешает девочкам средних и старших классов посещать школу. Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам мусульманских правил и обычаев — шариата. В ведомстве отметили, что если форма для девочек с седьмого по двенадцатый класс будет разработана в соответствии с шариатом, национальной традицией и культурой, то талибы откроют школы и для них.