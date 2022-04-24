Россиян предостерегли от употребления березового сока

Главный диетолог Москвы Стародубова призвала не пить березовый сок при аллергии на пыльцу

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что косметические средства и напитки, в основу которых лег, березовый сок, следует полностью исключить в ряде случаев. Ее слова приводит РИА Новости.

Стародубова предостерегла россиян от употребления березового сока при аллергии на пыльцу этого дерева. Кроме того, она призвала не наносить его на поврежденную кожу.

«За счет содержания сапонинов и дубильных веществ березовый сок ранее использовали в народной медицине в качестве гигиенического средства, например, для умывания или мытья головы. Однако следует помнить, что березовый сок и любые напитки или косметические средства на его основе полностью исключаются при аллергических реакциях на пыльцу березы», — объяснила врач.

По словам эксперта, березовым соком также нельзя обрабатывать поврежденную кожу при ссадинах и порезах. Жидкость может привести к инфицированию раны, подчеркнула она.

Ранее Стародубова рассказывала об опасности березового сока. По ее словам, чрезмерное потребление этого напитка вызывает расстройства желудочно-кишечного, включая вздутие, метеоризм и нарушения стула.