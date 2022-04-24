Минобороны опубликовало видео спасения раненого офицера ВСУ

Минобороны выложило кадры спасения офицера ВСУ совместными усилиями врачей и бойцов ВДВ

Министерство обороны России опубликовало кадры спасения офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместными усилиями российских бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ) и медицинских работников. Кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе штурма отряд ВДВ обнаружил раненого украинского офицера Игоря Оленчука, которого оставили боевые товарищи из-за того, что у него не было ноги. Выяснилось, что тяжелую травму Оленчук получил еще 16 апреля. К моменту обнаружения российскими солдатами на его ноге уже образовалась гангрена.

Бойцы ВДВ доставили раненого в полевой госпиталь. «Проведена операция. Она длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях. Несмотря на то, что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относится гуманно», — рассказал командир медицинского отряда ВДВ.

Оленчук также сообщил, что его сослуживцы просто разбежались, когда офицер получил ранение. «Я остался один. Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом. (...) Буду говорить честно, никто не издевался, никто не бил», — рассказал украинец, когда вышел из наркоза.

«Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала», — добавил Оленчук. После успешной операции, ему дали позвонить 15-летнему сыну, который услышал от отца, что он жив и находится в безопасности.

22 апреля сложивший оружие начальник медицинской службы 36-ой отдельной бригады морской пехоты Украины майор Владимир Лабузов рассказал, что его подразделение потеряло в Мариуполе более 700 человек. Он также заявил, что около ста человек пропали без вести. Майор предположил, что «они в плену, либо погибли, либо в подвале где-то сидят».