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Генсек ООН прилетит в Анкару и встретится с президентом Турции

Генсек ООН Гутерриш прилетит в Анкару и встретится с турецким президентом Эрдоганом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС со ссылкой на офис главы всемирной организации.

Генсек ООН прилетит в Анкару в понедельник, 25 апреля. Он намерен обсудить актуальные темы с Эрдоганом. Во вторник, 26 апреля, Гутерриш посетит Москву. В планах — встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным.

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В четверг, 28 апреля, генерального секретаря ждут на Украине. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Гутерриш напомнил о роли России и Украины в основании ООН как организации и сообщил, что целью поездки является обсуждение условий и шагов для установления режима прекращения огня на Украине. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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