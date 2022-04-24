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Побывавшая в Германии россиянка назвала три причины зависти немцев к русским

Автор из «Яндекс.Дзена» рассказала, что немцы завидуют русским из-за быстрой доставки еды

Фото: Antonio Sokic / Unsplah

Российская туристка побывала в Германии и узнала, почему жители европейской страны завидуют русским. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка выделила три вещи, которые недоступны жителям Германии. В первую очередь путешественница назвала развитый онлайн-портал государственных услуг — по ее словам, европейская система устроена иначе. Так, для решения вопросов немцам требуется личный визит в учреждения, где помимо прочего они вынуждены тратить время на очереди.

Также россиянка упомянула, что даже в российских провинциях хорошо развиты сервисы такси: удобные мобильные приложения, встроенная навигация и относительно низкая стоимость. Как объяснила автор блога, цена поездки в крупных и маленьких городах Германии намного выше, чем в России, и чаще всего одинакова, так как в последних плохо развит общественный транспорт, а местные жители предпочитают автобусам личные автомобили.

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«Поэтому, когда немцы приезжают в Россию, удивляются, откуда у русских столько денег, чтобы разъезжать на такси, а когда узнают тарифы, еще больше завидуют», — добавила туристка.

Также к преимуществам девушка отнесла доставку еды. По наблюдениям путешественницы, отечественные сервисы «настолько популярны, что многие россияне забыли, что такое поход в магазин». Кроме того, они конкурируют между собой за скорость и дешевизну, тогда как в Германии услуга доступна только богатым людям. Также заказ в европейской стране нужно делать сильно заранее.

Ранее в марте эта же россиянка побывала на отдыхе в Италии, и обратила внимание на принципиальные отличия итальянок от русских женщин. Например, она отметила, что в Милане большинство женщин водит мотоциклы.

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Дарья Рыбак
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Побывавшая в Германии россиянка назвала три причины зависти немцев к русским
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