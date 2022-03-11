Побывавшая в Италии россиянка назвала три отличия итальянских женщин от русских

Россиянка отдохнула в Милане и заметила, что местные женщины водят мотоциклы и автобусы

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Милане, обратила внимание на три принципиальных отличия итальянок от русских женщин. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего россиянка отметила, что в Милане большинство женщин водит мотоциклы. По словам девушки, итальянки не боятся внимания и опасности и выбирают данный вид транспорта, чтобы быть мобильней и не ходить пешком.

Также, по наблюдениям туристки, в Италии женщины часто работают водителями автобусов, так как считают эту профессию безопасной. По мнению россиянки, здесь играет роль малый коэффициент ДТП и более высокие штрафы, которые снижают желание участников дорожного движения нарушать правила.

«У нас в целом девушки реже ездят за рулем относительно европейских дам. Я и сама отказалась от вождения несколько лет назад в пользу такси и пеших прогулок. Мне комфортнее, когда за рулем менее эмоциональный и более опытный водитель», — призналась автор блога.

Третьим отличием россиянка назвала приготовление еды, которая в Италии считается мужским делом. Знакомая итальянка рассказала ей, что если партнер женщины не занимается совместно с ней ужином, то прием пищи отменяется или переносится в ресторан.

«Не представляю, сколько бы семей разошлось (а возможно, изначально и не сошлось) в России, если бы русские женщины не готовили в одиночку. У нас принято, что готовка — женская обязанность, ровно как мужская — "приносить добычу". Мы просто себе не можем позволить такую роскошь, кто же тогда накормит семью?» — поделилась своим мнением россиянка.

Ранее в феврале эта же туристка рассказала о некоторых пищевых привычках итальянцев, которые она посчитала странными. Например, девушку удивило, что в Италии с пастой принято есть хлеб, а также поразила традиция выпивать после нескольких бокалов вина чашку крепкого эспрессо.