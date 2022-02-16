Побывавшая в Италии россиянка рассказала о странных пищевых привычках итальянцев

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Италии, удивилась некоторым пищевым привычкам местных жителей. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, для нее стало неожиданностью, что в Италии, в отличие от России, люди намного чаще предпочитают пить воду с газом, чем без. При этом никто из знакомых девушки не смог раскрыть причину такой привычки, объяснив свой выбор тем, «что так принято».

«В Италии к пасте часто приносят хлеб и сами итальянцы с удовольствием его уплетают. Я бы поняла, если вместе с этим на стол подавали намазки вроде паштета или сливочного масла. Есть макароны с хлебом для меня равнозначно, как если бы я ела хлеб с хлебом. Пожалуй, это одна из самых странных привычек итальянцев», — рассказала о еще одной особенности автор блога.

Кроме того, туристка отметила, что в Италии считается традицией выпивать после нескольких бокалов вина чашку крепкого эспрессо. По ее словам, таким образом итальянцы «бодрятся», чтобы на трезвую голову продолжить работать или пойти спать. Также россиянка обратила внимание на то, что перед приемом основного блюда, принято «разминаться» небольшими закусками, например, оливками, маслинами, чипсами, вялеными томатами, хрустящими хлебными палочками.

«У нас в стране все иначе. С самого детства слышу фразы: "не кусочничай" или "не перебивай аппетит", и ведь это правда. Если я начну "разогреваться" закусками, то до горячего блюда не дойду — наемся», — сравнила пищевые привычки россиян и итальянцев путешественница.

Ранее в феврале эта же россиянка во время путешествия по Италии выяснила, каким привычным аспектам жизни русских людей завидуют итальянцы. Как призналась девушка, ее знакомые, узнав о том, что она с 23 лет живет в собственной квартире, начали считать ее очень богатым человеком.