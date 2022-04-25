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Раскрыто точное время прибытия древних людей в Америку

PLOS ONE: древние люди прибыли в Америку не ранее 13-14 тысяч лет назад

Фото: Mara Brandl / Globallookpress.com

Ученые Университета штата Вайоминг и Вашингтонского университета в США раскрыли точное время прибытия самых ранних жителей Северной Америки на континент. Согласно статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, неверная интерпретация археологических свидетельств в Северной и Южной Америке привела к теории, что люди прибыли в Новый Свет задолго до 13-14 тысячи лет назад.

Исследователи проанализировали археологические отложения с помощью нового статистического показателя, называемого индексом видимой стратиграфической целостности (Apparent Stratigraphic Integrity Index). Стратиграфическая целостность ранних археологических памятников на Аляске высока, что дает убедительные доказательства в поддержку однозначного проживания человека в этих местах. Однако у более южных стоянок древних людей наблюдаются признаки смешения между несколькими периодами времени.

Если бы людям удалось преодолеть ледяные щиты раньше, чем 13 тысяч лет назад, они оставили бы четкие доказательства своего присутствия в виде четко разделенных стратиграфических слоев с большим количеством артефактов. Однако этих убедительных свидетельств не существует. На всех немногочисленность стоянках, где, как утверждались, присутствовали доказательства существования древних людей ранее 13 тысячи лет назад, была выявлена сниженная стратиграфическая целостность.

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Александр Еникеев
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