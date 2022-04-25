Психолог назвала способ справиться со стрессом и последствиями инсульта

Психолог Азарова рекомендовала людям с депрессией и выгоранием заняться арт-терапией

Психолог Людмила Азарова рекомендовала людям с паническими атаками, депрессией, последствиями инсульта и выгоранием заняться арт-терапией. По ее словам, которые приводит РИМАО, этот способ также поможет справиться с повышенной тревожностью и снизить уровень стресса.

Психолог сказала, что арт-терапия помогает сдерживать развитие негативных неврологических и психических процессов. Человек может заниматься рисованием, лепкой, танцами, литературой, ходить на курсы актерского мастерства и через искусство под руководством специалиста прорабатывать свои проблемы. Она объяснила: «Арт-терапия основана на творческом процессе. (…) Человек что-то нарисовал, создал композицию, сочинил текст или музыку, но главное — он проанализировал, порефлексировал, а потом он может выбросить этот рисунок или разобрать песочную картину. Продукт неважен — важен процесс».

Азарова назвала арт-терапию отличным способом лечения детей и подростков. Получить направление на нее, по словам специалиста, можно у психолога или психиатра. При этом Азарова добавила, что не стоит ждать от терапии мгновенных результатов: процесс лечения творчеством зависит от глубины проблемы, возраста пациента и целей, которые он перед собой ставит.

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