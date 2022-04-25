В московском баре посетители подрались из-за столиков

В центре Москвы произошла массовая драка из-за нехватки столиков в баре

Массовую драку учинили посетители московского бара, не поделившие столики, четверых участников конфликта забрали полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ночь на 24 апреля в дежурную часть поступило сообщение о драке с участием 15 человек в заведении на улице Фридриха Энгельса. Прибывшие правоохранители установили, что конфликт разгорелся из-за дефицита свободных столиков в баре. Посетители не захотели уступать свои места вновь прибывшим.

В полицию доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного протокола по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

19 апреля сообщалось, что в Челябинске восемь подростков устроили массовую драку из-за вейпа. Местный школьник собрался купить электронный испаритель у другого подростка, но во время сделки между ними произошел конфликт. После инцидента возбуждено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с использованием оружия»).