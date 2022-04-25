Украинского военного задержали за убийство мирного жителя из Мариуполя

Командира роты ВСУ задержали за убийство жителя Мариуполя и насилие над его женой

В Мариуполе задержали заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Сергея Батынского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В отношении него возбудили дело по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ.

По данным следствия, в начале апреля этого года украинские военные задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блокпоста. Мирные жители представились мужем и женой. Несмотря на то что при себе у них были украинские паспорта, в которых стояла отметка о прописке в Мариуполе, их поместили в подвал.

Употребив алкоголь, Батынский вывел задержанную и в нарушение требований Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), гарантирующих женщинам охрану от покушений на их честь, угрожая убийством, изнасиловал ее. Когда задержанный мужчина хотел помешать злоумышленнику, старший лейтенант застрелил его.

В ходе предварительного следствия Батынский признался в содеянном. Также были допрошены другие служащие ВСУ, которые подтвердили случившееся.