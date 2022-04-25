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Белый дом не посчитал низкий рейтинг препятствием для победы Байдена на выборах

В Белом доме заявили, что низкий рейтинг не помешал Макрону переизбраться на новый срок

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Низкий рейтинг не помешал президенту Франции Эммануэлю Макрону переизбраться на новый срок, заявил глава администрации Белого дома Рональд Клейн, проведя таким образом явную аналогию с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает Daily Mail.

«Интересное наблюдение, чтобы вы понимали. Президент Макрон, похоже, одержал победу над Ле Пен, в то время как его рейтинг одобрения составляет 36 процентов. Хм...» — написал Клейн в Twitter, посчитав, очевидно, что низкий рейтинг также не должен стать препятствием для переизбрания Байдена.

Согласно опросу Morning Consult об уровне одобрения деятельности мировых лидеров среди сограждан, 40 процентов американцев одобряют деятельность лидера США на посту. Это на четыре процентных пункта выше, чем у Макрона, и на восемь пунктов выше, чем у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который занимает последнее место в списке с 32-процентной поддержкой.

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18 февраля 2022

Макрон стал первым президентом Франции за 20 лет, которому удалось быть переизбранным на второй срок. Он набрал 58,55 процента голосов. В то же время за кандидатуру Марин Ле Пен проголосовали 41,45 процента избирателей.

Ранее стало известно, что Байден сообщил бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. Если он действительно выдвинет свою кандидатуру и выиграет выборы, то пробудет главой государства до 86 лет.

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Алина Гончарова
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