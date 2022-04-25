Подсчитаны запасы крупнейшего в Чехии газового оператора

Novinky: хранилища чешского газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%

Запасов крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ хватит примерно на три недели. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Хранилища оператора заполнены на 28 процентов, что составляет около 700 миллионов кубометров. В летний период этого объема хватает примерно на три недели. При этом в фирме подчеркнули, что заполнение газохранилищ на новый сезон там начали раньше обычного, с 1 апреля. В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, чего хватит на два месяца потребления в зимний период.

По информации издания, немецкая фирма RWE, которая является материнской компанией RWE Gas Storage CZ, задумалась о продаже всех шести хранилищ чешской фирмы за примерно 500 миллионов евро.