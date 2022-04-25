Россиянина осудили за кражу черепов животных из Зоологического института

В Петербурге столяру дали пять лет условно за кражу черепов из Зоологического института

В Петербурге сотрудника Зоологического института Российской академии наук (РАН) Владимира Степаненкова осудили на пять лет условно за кражу экспонатов; его признали виновным по 33 эпизодам преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом и следствием установлено, что с мая по июнь 2020 года фигурант, который работал столяром, тайно воровал черепа из хранилища, к которому не имел права доступа. В частности, он забрал из института два черепа моржей с клыками, череп морской свиньи, два черепа дельфина, череп белого медведя, пять черепов ленивца, три черепа вомбата, два черепа орангутанга, один череп лошади Пржевальского и черепа многих других животных.

Мужчина продавал их петербуржцам по цене от 2 тысяч до 15 тысяч рублей, что значительно ниже их реальной стоимости. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, среди украденных экспонатов были останки редких видов, которые поступили в коллекцию института более 100 лет назад. Они были добыты в ходе уникальных экспедиций и представлены в единственном экземпляре.

В ходе следствия все похищенные экспонаты нашли и вернули в хранилище.