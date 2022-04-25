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Озвучена польза ограниченных по времени диет для похудения

В SMU измерили пользу ограниченных по времени диет с целью похудения

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Международная команда исследователей из Южного медицинского университета (SMU) в Китае и Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в США озвучила пользу ограниченных по времени диет с целью похудения. Как оказалось, такие диеты не дают никаких существенных преимуществ для ускоренной потери веса. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

В ходе эксперимента группа ученых в течение года наблюдала 139 добровольцев с ожирением. Специалисты выбрали случайное количество человек, которым предписали придерживаться диеты с пониженной калорийностью в период с восьми часов утра до четырех часов вечера. Ограничения в питании также подразделялись по полу: женщинам позволялось употреблять от 1200 до 1500 килокалорий в день, а мужчинами от 1500 до 1800 килокалорий. Всем участникам исследования регулярно измеряли вес и объем тела.

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В конце года оказалось, что добровольцы с временным ограничением приема пищи в среднем теряли больше веса, чем другая группа, которая этого не делала, но это не имело существенного эффекта. Ученые считают, что ограниченные по времени диеты не помогают людям эффективнее терять вес.

Ранее сингапурские специалисты Наньянского технологического университета (NTU Singapore) и их коллеги из Школы медицины Ли Конг Чиан (LKCMedicine) выявили, что употребление в пищу большого количества насыщенных жиров приводит к повышенному риску развития диабета.

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Елена Апазиди
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