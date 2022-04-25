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Двоих сотрудников ГИБДД арестовали за взятку от подчиненных на миллионы рублей

В Ставрополье двоих сотрудников ГИБДД отправили в СИЗО за взятку в размере 4,4 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двоих сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД города Ессентуки отправили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» рассказали в управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, осенью 2020 года командиры роты и командир взвода договорились о ежемесячном получении денег от подчиненных за попустительство по службе. Ежемесячно сотрудники отдавали им по пять тысяч рублей из зарплаты, а также по тысяче рублей за отработанную смену. Таким образом, с октября 2020 по апрель 2022 года фигуранты получили от коллег более 4,4 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. Расследование дела продолжается.

22 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывшего сотрудника ДПС обвинили в получении взяток на 47 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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Двоих сотрудников ГИБДД арестовали за взятку от подчиненных на миллионы рублей
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