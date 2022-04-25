В России решили избавиться от квартиры с личным лифтом и душем на крыше

В Воронеже решили продать за 24 миллиона рублей квартиру с личным лифтом и душем на крыше

У россиян появилась возможность пожить в многоуровневой квартире с личным лифтом и душем на крыше. От такого жилья решили избавиться в Воронеже, объявление о продаже объекта опубликовано на сайте «Авито».

По словам владельца, имя которого неизвестно, четырехкомнатная квартира находится на 18-м этаже и построена по индивидуальному проекту — жилье состоит из трех уровней и имеет уникальный дизайн. Интерьер помещений отделан натуральными материалами, такими как дерево и камень, и дополнен необычной мебелью и элементами декора.

Собственник оценил квартиру в 24 миллиона рублей. За эти деньги будущий владелец получит индивидуальный доступ на этаж, выход на эксплуатируемую крышу с обустроенной лаундж-зоной, кухней, душем и столовой — в помещениях панорамное остекление и ночная подсветка по периметру. Отмечается, что в квартире также есть два санузла, ванная, винный шкаф и биокамин.

Ранее в Набережных Челнах предложили арендовать однокомнатную квартиру в стиле серии фильмов и книг «50 оттенков серого». Недвижимость площадью 41 квадратный метр находится на 20-м этаже элитного жилого комплекса. Интерьер выполнен в красно-черных цветах, а в отделке преобладают кожа, дерево и металл. Особенностью квартиры оказалось обилие оборудования и аксессуаров для эротических игр — в помещении можно найти наручники, плетки, кровать с фиксацией рук и качели для взрослых.