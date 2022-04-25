Эрдоган посоветовал Байдену «хорошо изучить историю»

Президент Турции Эрдоган заявил, что слова Байдена о геноциде армян не имеют значения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высказывания его американского коллеги Джо Байдена о геноциде армян не имеют для Анкары значения. Его слова передает ТАСС.

«Армянские претензии, которые якобы признаются администрациями различных стран, для нас не имеют значения. Именно так мы расцениваем заявления президента США Байдена», — подчеркнул глава турецкого государства.

Эрдоган призвал американского лидера очень хорошо изучить и знать историю с армянами. «Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этих вещей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Байден почтил память жертв геноцида Армян, убитых в 1915 году в Османской империи. До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч человек в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения. Турция не признала факт геноцида.