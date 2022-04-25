В Приморье отпраздновали 10-летие нацпарка костюмированным забегом и флешмобом

Костюмированный забег и флешмоб «След леопарда» состоялись в Приморье

В Приморье 24 апреля прошел фестиваль в честь 10-летия национального парка «Земля леопарда». Как уточняет ТАСС, местом проведения праздничного концерта стала набережная в центре Владивостока.

Организаторы подготовили для гостей и жителей города насыщенную программу, включающую костюмированный «Леопардовый забег», выступление танцевальных коллективов и ансамбля корейских барабанщиков конкурсы ДВФУ «Хэдон», игры и викторины, а также другие активности, объединенные квестом «Стань леопардом». Представители парка подчеркнули, что в фестивале приняли участие тысячи граждан.

Присутствующий на торжественном мероприятии министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов похвалил парк за проводимую им просветительскую работу. «Сейчас национальный парк "Земля леопарда" — это комплекс территорий общей площадью около полмиллиона гектар, это как наше большое лесничество, поэтому все ваши проблемы нам хорошо знакомы. В первую очередь это проблемы, связанные с "двуногими хищниками". Это те, кто прожигают, кто занимается браконьерством. И здесь очень сложно переоценить вашу работу по экологическому просвещению. Ведь тот, кто побывал на ваших лекциях, уже пал не запустит и браконьерить не пойдет, особенно ребенок», — подчеркнул он, поблагодарив сотрудников «Земли леопарда».

Национальный парк «Земля леопарда» был создан 5 апреля 2012. Сотрудники парка поддерживают сохранение популяции дальневосточного леопарда.