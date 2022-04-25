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МИД России заявил о призывах Запада повысить градус напряженности в Закавказье

Директор департамента МИД сказал, что на Западе призывают к напряженности в Закавказье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На Западе звучат призывы увеличить градус напряженности в Закавказье. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью РИА Новости.

«К сожалению, мы видим, что на фоне спецоперации России на Украине в ряде западных СМИ и экспертных кругах раздаются призывы повысить градус напряженности в Закавказье», — посетовал Гончар.

Он сказал, что таким образом на Западе пытаются создать России дополнительные проблемы на ее южных рубежах и подорвать миротворческие усилия Москвы, чтобы усилить свои собственные позиции в регионе.

«Не думаем, что изменение нынешнего баланса сил будет работать на укрепление стабильности на Южном Кавказе», — добавил дипломат.

Директор департамента также утверждает, что Россия приняла своевременные меры для снижения рисков от санкций коллективного Запада.

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Алевтина Запольская
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