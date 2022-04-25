МИД рассказал о своевременных мерах Москвы для снижения рисков от санкций

МИД заявил, что Москва приняла своевременные меры для снижения рисков от санкций Запада

Москва приняла своевременные меры для снижения рисков от санкций коллективного Запада. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает РИА Новости.

По его словам, Россия активно вводит бездолларовый расчет в национальных валютах, в том числе с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что российско-азербайджанская торговля уже на 30 процентов осуществляется в нацвалютах. Дипломат также назвал «фактически нечистоплотными» действия Запада в мировой экономике.

Подробнее останавливаясь на экономических связях России и Азербайджана, Гончар констатировал, что торговля между странами мало пострадала от внешних негативных факторов. Он добавил, что Россия — это ведущий торговый партнер Азербайджана и первый в мире импортер азербайджанской нефти.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах. По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.