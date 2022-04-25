Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД рассказал о своевременных мерах Москвы для снижения рисков от санкций

МИД заявил, что Москва приняла своевременные меры для снижения рисков от санкций Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва приняла своевременные меры для снижения рисков от санкций коллективного Запада. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает РИА Новости.

По его словам, Россия активно вводит бездолларовый расчет в национальных валютах, в том числе с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что российско-азербайджанская торговля уже на 30 процентов осуществляется в нацвалютах. Дипломат также назвал «фактически нечистоплотными» действия Запада в мировой экономике.

Подробнее останавливаясь на экономических связях России и Азербайджана, Гончар констатировал, что торговля между странами мало пострадала от внешних негативных факторов. Он добавил, что Россия — это ведущий торговый партнер Азербайджана и первый в мире импортер азербайджанской нефти.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах. По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ
Венгрия получит чешские самолеты
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Москвичам пообещали похолодание на майских праздниках
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства
В России выявили 7651 случай коронавируса
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.