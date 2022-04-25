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Путин подписал указ об информсистеме против коррупции «Посейдон»

Президент Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России появится государственная информсистема против коррупции под названием «Посейдон». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что система будет контролироваться администрацией главы государства. «В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, «Посейдон» содержит информацию о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов и требований, которые установлены для противодействия коррупции, теми лицами, на которых распространены подобные меры. Также в системе будут находиться персональные данные этих лиц.

Ранее полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский предупредил, что Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции.

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Никита Абрамов
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