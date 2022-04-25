В США обратили внимание на ироничную судьбу доллара из-за Байдена

Jacobin: введением санкций против России США сами подрывают мировое господство доллара

Реакция администрации американского президента Джо Байдена на российскую специальную военную операцию на Украине, включающая беспрецедентные экономические санкции, может стать стратегической ошибкой США. Такое мнение выразил в журнале Jacobin обозреватель Бранко Марцетич (Branko Marcetic).

Он указал на то, что подобные опасения высказывает в том числе и Международный валютный фонд. Как пояснил Марцетич, часть стран, несмотря на осуждение российской спецоперации, так и они не присоединились к программе санкций США, добавил обозреватель. Кроме того, жесткие меры США против России усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, добавил обозреватель.

Марцетич отметил, что в течение многих лет подрыв доминирования доллара был мечтой стран, которые «с беспокойством смотрели на глобальное превосходство США». «Будет крайне иронично, если крупнейший удар по финансовой системе, возглавляемой долларом, она нанесет сама себе», — заявил он.

Ранее публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур назвал неуправляемую политику Байдена причиной краха США.