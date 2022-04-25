Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США обратили внимание на ироничную судьбу доллара из-за Байдена

Jacobin: введением санкций против России США сами подрывают мировое господство доллара

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Реакция администрации американского президента Джо Байдена на российскую специальную военную операцию на Украине, включающая беспрецедентные экономические санкции, может стать стратегической ошибкой США. Такое мнение выразил в журнале Jacobin обозреватель Бранко Марцетич (Branko Marcetic).

Он указал на то, что подобные опасения высказывает в том числе и Международный валютный фонд. Как пояснил Марцетич, часть стран, несмотря на осуждение российской спецоперации, так и они не присоединились к программе санкций США, добавил обозреватель. Кроме того, жесткие меры США против России усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, добавил обозреватель.

Марцетич отметил, что в течение многих лет подрыв доминирования доллара был мечтой стран, которые «с беспокойством смотрели на глобальное превосходство США». «Будет крайне иронично, если крупнейший удар по финансовой системе, возглавляемой долларом, она нанесет сама себе», — заявил он.

Ранее публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур назвал неуправляемую политику Байдена причиной краха США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Аэропорт Внуково перевел часть сотрудников в простой
Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС
Оппозиционеры победили на выборах в парламент Словении
Эксперт раскрыл способы избавления от «залысин» на газоне
Россияне вспомнили о шрамах от советских прививок
Медведь растерзал справлявшего нужду подростка и его деда
Поблизости от Солнца нашли источник радиовспышек
В США обратили внимание на ироничную судьбу доллара из-за Байдена
В ДНР заявили об изначальном плане Киева напасть на Россию
В Евросоюзе анонсировали шестой пакет санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.