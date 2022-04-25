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Удар «Искандера» по украинским военным объектам показали на видео

Минобороны России показало удар комплекса «Искандер» по украинским военным объектам

Министерство обороны России / телеканал «Звезда»

Министерство обороны России показало на видео высокоточный удар баллистической ракетой комплекса «Искандер» по украинским военным объектам на Изюмском фронте. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Удар по военным объектам националистических батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли боевые расчеты Западного военного округа. Целью российских военных стали склад вооружений, скопление техники и пункт управления формирований ВСУ на оперативном направлении.

20 апреля Минобороны России показало уничтожение высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата. Объект был ликвидирован ударом артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Марина Совина
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