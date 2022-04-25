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Россияне массово захотели сэкономить на отдыхе своих детей

Россияне купили около 170 тысяч путевок в детские лагеря в рамках туристического кешбэка

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подвел промежуточные итоги программы детского туристического кешбэка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, россияне массового захотели сэкономить на отдыхе своих детей — по состоянию на конец апреля было куплено около 170 тысяч путевок в детские лагеря. Вице-премьер отметил, что если в прошлом году в программе участвовали 1,5 тысячи лагерей, то в этом году их число может вырасти до 1,8 тысячи.

«Практически все лагеря будут подключены. По просьбам родителей и общественных организаций включили также летние палаточные лагеря», — подчеркнул Чернышенко.

Акция детского кешбэка продлится до 31 августа. В рамках программы родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря и вернуть 50 процентов от стоимости тура. Поездка должна быть совершена в период с 1 мая по 30 сентября.

Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на реализацию нового этапа программы детского туристического кешбэка направят 7,5 миллиарда рублей. Программой смогут воспользоваться 450 тысяч детей.

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Мария Гейн
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