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Павел Коган уволился с поста худрука Московского симфонического оркестра

Народный артист России Коган покинул пост худрука Московского симфонического оркестра

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист России Павел Коган по собственному желанию покинул пост худрука Московского симфонического оркестра (МГАСО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры.

Дирижер направил в Минкульт заявление с просьбой уволить его. Кроме того, ранее он отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.

«Несмотря на отсутствие руководителя, оркестр продолжает свою работу», — заявили в министерстве. Там пояснили, что МГАСО не планируют объединять с какими-либо другими федеральными оркестрами.

23 апреля на портале Slipped Disc появилась новость о том, что в первую неделю марта Коган уехал из России. Отмечалось, что он решил покинуть страну и уволиться из-за военной спецоперации на территории Украины.

69-летний Павел Коган — скрипач и дирижер, народный артист России, кавалер французского ордена Искусств и литературы. Он возглавлял Московский симфонический оркестр с 1989 года.

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Марина Погосян
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