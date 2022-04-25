Павел Коган уволился с поста худрука Московского симфонического оркестра

Народный артист России Коган покинул пост худрука Московского симфонического оркестра

Народный артист России Павел Коган по собственному желанию покинул пост худрука Московского симфонического оркестра (МГАСО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры.

Дирижер направил в Минкульт заявление с просьбой уволить его. Кроме того, ранее он отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.

«Несмотря на отсутствие руководителя, оркестр продолжает свою работу», — заявили в министерстве. Там пояснили, что МГАСО не планируют объединять с какими-либо другими федеральными оркестрами.

23 апреля на портале Slipped Disc появилась новость о том, что в первую неделю марта Коган уехал из России. Отмечалось, что он решил покинуть страну и уволиться из-за военной спецоперации на территории Украины.

69-летний Павел Коган — скрипач и дирижер, народный артист России, кавалер французского ордена Искусств и литературы. Он возглавлял Московский симфонический оркестр с 1989 года.