Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МЧС подтвердили гибель горняка из-за аварии на шахте в Кузбассе

В управлении МЧС по Кузбассу подтвердили гибель одного горняка на шахте «Ерунаковская-8»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Главное управление МЧС по Кемеровской области подтвердило гибель одного человека на шахте «Ерунаковская-8», где произошел прорыв водоотлива. Об этом пишет ТАСС.

Ранее источник агентства на предприятии сообщил об одном погибшем горняке на шахте в Кузбассе.

По данным регионального управления МЧС, на аварийном участке в момент ЧП находились 11 человек. 10 из их вышли на поверхность самостоятельно, один погиб.

В ведомстве добавили, что 200 горняков сами выходят из «Ерунаковской-8», их жизни ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Почти половина немецких компаний ощутили последствия роста цен на энергоносители
Эксперт назвала экологичные методы борьбы с вредителями в саду
Правительству не хватило денег на дорогостоящие лекарства
В МЧС подтвердили гибель горняка из-за аварии на шахте в Кузбассе
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Директор Моисеева прокомментировал состояние здоровья певца
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили мирные переговоры
Врач развеял популярный миф об аллергии
Отечественные отели отказались оплачивать услуги ушедшему из России Booking.com 
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.