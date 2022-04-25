В МЧС подтвердили гибель горняка из-за аварии на шахте в Кузбассе

В управлении МЧС по Кузбассу подтвердили гибель одного горняка на шахте «Ерунаковская-8»

Главное управление МЧС по Кемеровской области подтвердило гибель одного человека на шахте «Ерунаковская-8», где произошел прорыв водоотлива. Об этом пишет ТАСС.

Ранее источник агентства на предприятии сообщил об одном погибшем горняке на шахте в Кузбассе.

По данным регионального управления МЧС, на аварийном участке в момент ЧП находились 11 человек. 10 из их вышли на поверхность самостоятельно, один погиб.

В ведомстве добавили, что 200 горняков сами выходят из «Ерунаковской-8», их жизни ничего не угрожает.