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Шахтеры пропали после аварии на шахте в российском регионе

Более 210 шахтеров эвакуируют из шахты в Кемеровской области после аварии, двое пропали
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / РИА Новости

Более 210 человек эвакуируют из шахты в Кемеровской области. Связи с двумя горняками пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская — 8». По предварительным данным, авария произошла на системе водоотлива.

Одиннадцати рабочим удалось подняться на поверхность. На месте работают горноспасатели.

По сообщению источников ТАСС, один из пропавших шахтеров пострадал, второй, предположительно, погиб.

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Валерий Розенберг
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