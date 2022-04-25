Шахтеры пропали после аварии на шахте в российском регионе

Более 210 шахтеров эвакуируют из шахты в Кемеровской области после аварии, двое пропали

Более 210 человек эвакуируют из шахты в Кемеровской области. Связи с двумя горняками пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская — 8». По предварительным данным, авария произошла на системе водоотлива.

Одиннадцати рабочим удалось подняться на поверхность. На месте работают горноспасатели.

По сообщению источников ТАСС, один из пропавших шахтеров пострадал, второй, предположительно, погиб.

