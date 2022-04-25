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Стало известно о погибшем из-за аварии на шахте в Кузбассе

Из-за прорыва на водоотливе на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе погиб один горняк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При прорыве водоотвода на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области погиб один человек. Об этом стало известно ТАСС.

Источник на предприятии сообщил агентству, что в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал. По его данным, в момент аварии в шахте находились более 200 человек.

Об аварии на системе водоотлива на шахте «Ерунаковская — 8» в Кузбассе стало известно в понедельник, 25 апреля. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости об эвакуации 211 горняков. Он добавил, что на аварийном участке находились два шахтера, связь с ними отсутствует.

Ранее в Кемеровской области в шахте «Талдинская-западная-1» произошло обрушение породы. Тогда из-за ЧП на поверхность не могли выйти двое горняков — горноспасатели разобрали завал на одном участке шахты, после чего освободили двоих заблокированных в выработке горняков.

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Анастасия Шейкина
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