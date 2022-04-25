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В Калмыкии увековечили память известного ламы

В калмыцком селе установили мемориальную доску ламе Луузнг

Фото: Администрция Яшкульского РМО РК

В поселке Яшкуль в Калмыкии увековечили память одного из известных местных священнослужителей — ламы Луузнг. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает «МК».

Мемориальная доска с именем ламы, который был известен в миру как Лиджи Баршев, появилась в буддистском храме населенного пункта — хуруле. В ходе торжественной церемонии местные жители возложили к памятной табличке цветы и поделились своими воспоминаниями о священнослужителе.

Лама Луузнг был первым настоятелем яшкульского хурула и прослужил в храме 23 года. За это время он успел собрать там большую библиотеку и множество буддистских реликвий. В результате, отмечает издание, данный храм стал привлекать верующих не только непосредственно из поселка, но и из других регионов России.

Ранее в апреле сообщалось, что в Национальном музее имени Пальмова в Элисте прошла презентация документального фильма «Песнь Зеленой Тары», повествующего о создании танки — буддийской живописи на шелковом полотне.

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Варвара Кошечкина
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