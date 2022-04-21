В Калмыкии представили документальный фильм о буддийской танки

В Элисте прошла презентация фильма о создании калмыцкой танки

В Национальном музее имени Пальмова в Элисте прошла презентация документального фильма «Песнь Зеленой Тары», повествующего о создании танки, буддийской живописи на шелковом полотне. Об этом пишет РИА «Калмыкия».

Лента Нины Бурдановой рассказывает о самой большой из сохранившихся калмыцких танок: полотно занимает более трех метров в высоту и двух в ширину. Кроме богини калмыцкого народа Зеленой Тары, на нем представлены малые лики 21 ее ипостаси и гневные божества, защитники веры докшиты.

Танку Зеленой Тары создали в 1913 году к 300-летию дома Романовых. После разрушения Бага-Тугтуновского храма, где она хранилась, священное изображение долгое время считалось утерянным, но было случайно найдено в 1946 году специалистом по буддийской иконографии на рынке — полотно удалось купить за две буханки хлеба.

Проект «Песнь Зеленой Тары» запустили в рамках программы реализации национальной политики, которая направлена на развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее в республике Калмыкия состоялось празднование 100-летнего юбилея народного поэта Давида Кугультинова. Так, 12 марта в Яшалтинском районе открыли бюст поэта, 13 марта в Элисте прошел концерт и вручение премий.