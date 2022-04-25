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Лавров указал на противоречащие друг другу заявления Зеленского

Глава МИД РФ Лавров указал на противоречащие друг другу заявления президента Зеленского

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале указал на противоречащие друг другу заявления президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы российского МИД, Зеленский может делать публичные заявления, отказываться от них на следующий день, а затем «снова возвращаться к заявленной позиции».

«То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов, это вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов, а к сути, и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — сказал дипломат.

В интервью Лавров также заявил, что риски ядерной войны весьма существенны, несмотря на принципиальную позицию Москвы о ее недопустимости. По словам дипломата, пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под констатацией о недопустимости ядерной войны, однако опасность такого исхода нельзя недооценивать.

Марина Совина
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