В Госдуме заявили о дефиците дорогих лекарств в России

Депутат Куринный заявил, что в России наблюдается дефицит дорогостоящих лекарств

В России наблюдается дефицит дорогостоящих лекарств, который при этом не связан с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, нехватка дорогих препаратов отмечается в последние годы и уже стала хронической. «Если говорить о программе "14 ВЗН" (высокозатратных нозологий — прим. «Ленты.ру»), то она уже с этим дефицитным хвостом года два или три работает. Иными словами, расторговываются деньги будущих периодов», — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что в последнее время потребности по лекарствам текущего года приходится покрывать на лимиты следующего. Этот вопрос стоит на повестке уже два года, утверждает Куринный.

«ВЗН — это хронический вопрос, который нужно будет решать независимо от дополнительных экономических осложнений, связанных с последними событиями», — пояснил чиновник.

Кроме того, добавил он, ни один производитель лекарств не вводил ограничений по поставкам в Россию, а их периодическая нехватка в аптеках связана с ажиотажным спросом и сложностями в логистике.

«14 ВЗН» является федеральной программой Минздрава России, которая существует с 2008 года. В ее рамках министерство собирает от регионов заявки на дорогостоящие препараты, после чего закупает их за счет средств федерального бюджета. Таким образом ведомство обеспечивает лекарствами пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и рядом других заболеваний.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что делать запасы лекарственных препаратов россиянам не нужно, производство и поставки медикаментов продолжаются в плановом режиме.