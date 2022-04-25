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Лукашенко рассказал о счастье белорусов

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что для счастья белорусам нужно сберечь свою землю

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в чем, по его мнению, заключается счастье для его сограждан. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Поэтому в этом храме, обращаясь к своим соотечественникам, белорусам, я хочу попросить их, потребовать, если хотите, как президент: берегите Беларусь», — заявил Лукашенко перед прихожанами церкви в Витебской области.

По словам Лукашенко, если белорусы «потеряют свою землю», у них не будет ни здоровья, ни счастья, ни детей, ни денег. «А если мы встанем на колени, то и наших православных храмов не будет, как это было всегда в истории нашей страны», — добавил он.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко, правящий страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов в первом туре. По всей стране начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков были посажены в тюрьму или бежали из страны. Правозащитники насчитывают более тысячи политзаключенных в Белоруссии.

Сам Лукашенко утверждал, что за протестами стоял Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.

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София Сарджвеладзе
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