Американский полковник Макгрегор обратил внимание на тактику России на Украине

Полковник США в отставке Макгрегор удивился тактике российских военных на Украине

Экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание на то, как аккуратно российские военные действуют в рамках спецоперации на Украине, что нехарактерно для западных стран.

«Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения», — пояснил Макгрегор.

Макгрегор и до этого делился мнением о том, что его удивляют «нехарактерные для западных стран» действия России. В марте он рассуждал, что Москва «не прошлась по Украине кувалдой», а президент Путин и дальше продолжает относиться к украинцам как к соседям.

Ранее Макгрегор заявил, что просчет президента США Джо Байдена и его советников, считающих, что военная помощь Вашингтона сможет способствовать деэскалации украинского кризиса, превратит запад Украины в полигон для российских военных.