Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай

Синоптик Тишковец заявил о солнечной и сухой погоде Москве на Первомай

В Москве на первомайские праздники установится относительно солнечная и сухая погода. Об этом рассказал РИА Новости в понедельник, 25 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, температура воздуха в столице на Первомай не поднимется выше плюс 13 градусов.

Кроме того, по словам синоптика, в Москве и Подмосковье в праздничные дни атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Тишковец добавил, что на Первомай синоптическая карта Центральной России будет представлена скандинавским антициклоном. Он объяснил, что в регионах будет на 3-4 градуса ниже положенного по климату.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» спрогнозировал заморозки в Центральной России в конце апреля. По мнению Тишковца, уже с середины этой недели в некоторых регионах начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 градусов ниже положенной нормы.