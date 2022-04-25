Мужчина нашел в стене хранившуюся 60 лет еду из «Макдоналдса»

The Sun: житель Иллинойса нашел спрятанный в стене картофель фри, хранившийся 60 лет

Житель американского штата Иллинойс нашел в стене ванной комнаты хранившуюся более 60 лет еду из «Макдоналдса». На его пост о находке обратило внимание издание The Sun.

Мужчина по имени Роб опубликовал на форуме Reddit фотографии трех старых бумажных пакетов и полупустой упаковки картофеля фри. Он пояснил, что наткнулся на них, когда делал ремонт в ванной комнате и на кухне. За штукатуркой оказался спрятан кусок ткани, который Роб вытащил, чтобы показать жене. «Развернув его, мы обнаружили старый пакет из "Макдоналдса" и картошку фри. Мы были очень удивлены», — утверждает он.

Когда пользователи Reddit спросили мужчину о запахе его находки, он ответил, что она не пахла и не была поедена мышами. По его словам, дом был построен в 1959 году и расположен рядом с «Макдоналдсом», который открылся примерно в то же время. Он предположил, что пакет спрятали во время строительства дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон нашла пятилетний чизбургер из «Макдоналдса», ужаснулась и поклялась отказаться от фастфуда. За это время он стал твердым, как камень, но выглядел точь-в-точь так же, как в день покупки.

