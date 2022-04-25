Замглавы МИД России встретился с послом США

Замглавы МИД России Рябков обсудил с послом США Салливаном ряд двусторонних вопросов

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе встречи дипломаты обсудили «некоторые вопросы двустороннего характера». Другие подробности прошедших переговоров не приводятся.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что стабилизация и развитие отношений с Вашингтоном входят в интересы Москвы. По его словам, для реализации истинного потенциала российско-американских отношений необходима политическая воля.