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Нижегородские ученые создали детектор для сканирования непрозрачных предметов

Ученые ННГУ имени Лобачевского создали детектор терагерцового излучения

Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского создали детектор терагерцового излучения, который позволяет сканировать непрозрачные предметы. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

По словам специалистов, с помощью такого типа излучения можно сделать снимок наподобие рентгеновскому, но без использования опасных для человека лучей.

«Терагерцовый сенсор представляет собой пассивный датчик и абсолютно безвреден для человека, источником сигналов здесь является естественное излучение объектов», — пояснил профессор ННГУ Михаил Бакунов.

Новую разработку можно использовать для сканирования багажа в аэропортах, а также для развития технологий прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения.

Ранее в апреле стало известно, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) научились извлекать два редких элемента, галлий и германий, из отходов цветной металлургии. Они используются в современных технологиях, в частности, при производстве солнечных батарей для космоса, электроники и датчиков для исследования темной материи.

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Мария Гейн
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