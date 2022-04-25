Нижегородские ученые создали детектор для сканирования непрозрачных предметов

Ученые ННГУ имени Лобачевского создали детектор терагерцового излучения

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского создали детектор терагерцового излучения, который позволяет сканировать непрозрачные предметы. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

По словам специалистов, с помощью такого типа излучения можно сделать снимок наподобие рентгеновскому, но без использования опасных для человека лучей.

«Терагерцовый сенсор представляет собой пассивный датчик и абсолютно безвреден для человека, источником сигналов здесь является естественное излучение объектов», — пояснил профессор ННГУ Михаил Бакунов.

Новую разработку можно использовать для сканирования багажа в аэропортах, а также для развития технологий прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения.

Ранее в апреле стало известно, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) научились извлекать два редких элемента, галлий и германий, из отходов цветной металлургии. Они используются в современных технологиях, в частности, при производстве солнечных батарей для космоса, электроники и датчиков для исследования темной материи.