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Взрыв петарды в жилом доме Петербурга попал на видео
Момент взрыва в жилом доме Петербурга засняла камера видеонаблюдения, идет поиск мужчины
Начало событий в новости СКР возбудил дело после взрыва на лестнице жилого дома в Петербурге
Взрыв петарды в подъезде девятиэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге засняла уличная камера видеонаблюдения. Запись публикует «Фонтанка».
На кадрах видна улица и дома, вспышка и грохот, а затем слышны звуки разбивающегося стекла и сигнализация припаркованных автомобилей.
В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды. Она сработала на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.
Пиротехническое изделие в дом пронес неизвестный в балаклаве, он оставил его на площадке восьмого этажа и скрылся. Сейчас его личность устанавливается.