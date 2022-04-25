Взрыв петарды в жилом доме Петербурга попал на видео

Момент взрыва в жилом доме Петербурга засняла камера видеонаблюдения, идет поиск мужчины

СКР возбудил дело после взрыва на лестнице жилого дома в Петербурге

Начало событий в новости СКР возбудил дело после взрыва на лестнице жилого дома в Петербурге

Взрыв петарды в подъезде девятиэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге засняла уличная камера видеонаблюдения. Запись публикует «Фонтанка».

На кадрах видна улица и дома, вспышка и грохот, а затем слышны звуки разбивающегося стекла и сигнализация припаркованных автомобилей.

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды. Она сработала на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.

Пиротехническое изделие в дом пронес неизвестный в балаклаве, он оставил его на площадке восьмого этажа и скрылся. Сейчас его личность устанавливается.