СКР возбудил дело после взрыва на лестнице жилого дома в Петербурге

В СКР возбудили дело после взрыва петарды в одной из девятиэтажек в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды в подъезде одной из девятиэтажек в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.

По информации Telegram-канала «112», пиротехническое изделие в дом пронес неизвестный в балаклаве, он оставил его на площадке восьмого этажа и скрылся. Сейчас его личность устанавливается.

Ранее в Ступино в жилом доме произошел взрыв газа, из-за которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной ЧП назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены.