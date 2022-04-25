Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР возбудил дело после взрыва на лестнице жилого дома в Петербурге

В СКР возбудили дело после взрыва петарды в одной из девятиэтажек в Санкт-Петербурге

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды в подъезде одной из девятиэтажек в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.

По информации Telegram-канала «112», пиротехническое изделие в дом пронес неизвестный в балаклаве, он оставил его на площадке восьмого этажа и скрылся. Сейчас его личность устанавливается.

Ранее в Ступино в жилом доме произошел взрыв газа, из-за которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной ЧП назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Макрону предрекли усиление протестов после переизбрания президентом Франции
В МИД России ответили на сообщения о подготовке референдума в Херсоне
В России запустили в производство С-500 «Прометей»
Умер режиссер серии фильмов ужасов «Поворот не туда» Деклан О'Брайэн
Экспорт угля из России затруднится из-за нехватки запчастей для вагонов
Умерла старейшая женщина в мире
Активисты заблокировали танкер с российской нефтью в Европе
Собчак купила квартиру в Дубае за десятки миллионов рублей
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.