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Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину

РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву в ходе спецоперации

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Антонова, Киеву из Вашингтона будут поставлены вооружения на огромную сумму, которая «не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации». «Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — заявил он.

Ранее о ноте от российской стороны писала The Washington Post. По информации издания, она была направлена на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ответила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах или угрозах» российских властей.

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Марина Совина
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