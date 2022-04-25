Умер режиссер серии фильмов ужасов «Поворот не туда» Деклан О'Брайэн

Режиссер серии фильмов ужасов «Поворот не туда» Деклан О'Брайэн умер на 57-м году жизни

Умер американский режиссер Деклан О'Брайэн, известный по сиквелам к серии фильмам ужасов «Поворот не туда». Об этом пишет Deadline.

О'Брайэн скончался еще 16 февраля на 57-м году жизни. Причина его смерти не уточняется. У кинематографиста осталось трое детей.

Деклан О'Брайэн родился 21 декабря 1965 года в Нью-Йорке. В начале творческой карьеры он мечтал стать актером, но решил поступить в Калифорнийский государственный политехнический университет в Помоне, где получил ученую степень. Позже О'Брайэн стал продюсером, сценаристом и режиссером кино и телевидения.

Широкому зрителю постановщик наиболее известен по таким фильмам ужасов, как «Поворот не туда 3», «Поворот не туда 4: Кровавое начало», «Поворот не туда 5: Кровное родство». О'Брайэн также написал сценарии для «Ничего себе поездочка 3», «Извержение в Майами» и других фильмов.