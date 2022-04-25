Ученые нашли простой способ улучшить качество жизни и снизить тревожность

Доктор Браиловская заявила, что отказ от смартфона на час снизит уровень тревожности

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия) под руководством доктора Джулии Браиловской нашли простой способ снизить уровень тревожности и стать энергичнее. Проведенное ими исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Experimental Psychology: Applied показало, что улучшить качество жизни поможет отказ от смартфона всего на один час в день.

Доктор Браиловская, ведущий автор исследования, и ее команда провели эксперимент, в котором приняли участие 619 человек. Ученые разделили добровольцев на три группы: 200 человек полностью отказались от смартфона на неделю, 226 человек сократили время использования гаджета на час, оставшиеся 193 подопытных образовали контрольную группу, которая продолжила пользоваться телефоном как обычно.

В результате учены обнаружили, что положительное влияние на самочувствие человека и его образ жизни оказали как полный отказ от телефона, так и сокращение времени его использования на час. При этом среди тех, кто лишь уменьшил суточную продолжительность использования смартфона, положительный эффект продлился даже дольше и был более стабильным, чем в «группе воздержания». Недельное изменение в образе жизни изменило привычки пользователей в долгосрочной перспективе: люди продолжили пользоваться телефоном на 38 минут в день меньше, чем раньше, а также стали больше заниматься физической активностью, также у них меньше проявлялись признаки тревожности и депрессии. Эффект сохранялся в течение четырех месяцев. «Нет необходимости полностью отказываться от смартфона, чтобы чувствовать себя лучше. Возможно, существует оптимальное время, в течение которого его можно использовать в день», — заявила доктор Браиловская.

Ранее издание Hi-Tech Mail.ru сообщило, что стоимость iPhone 11 резко снизилась в России. По итогам 2021 года этот смартфон входил в тройку самых популярных смартфонов на отечественном рынке.