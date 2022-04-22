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Популярный iPhone резко подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 11 подешевел в России до 40 тысяч рублей

Фото: Simerpreet Singh / Unsplash

Стоимость iPhone 11 на российском рынке резко снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, выпущенный в 2019 году аппарат подешевел на рынке России и теперь продается за 40-45 тысяч рублей. На старте продаж девайс был оценен в 60 тысяч рублей. Устройство неоднократно признавали одним из самых востребованных на рынке: ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что по итогам 2021 года iPhone 11 оказался на третьем месте в списке самых популярных смартфонов в России.

«Модель была настолько популярна, что ее признали мировым лидером по продажам в 2020 году. Но недавно стало известно, что компания планирует прекратить выпуск этого айфона после сентябрьской презентации», — отметили журналисты.

Смартфон вышел с 6,1-дюймовым IPS-экраном разрешением 1792х828 пикселей, чипом A13 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти. Также iPhone 11 получил двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов.

Ранее инсайдер LeaksApplePro заявил, что Apple снимет iPhone 11 с производства после анонса новых флагманов в сентябре. При этом источники автора отметили возросшую популярность девайса, которому потребители все чаще стали отдавать предпочтение вместо компромиссного iPhone SE.

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Андрей Ставицкий
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